Ловчев рассказал, на что будет претендовать «Ростов» в новом сезоне РПЛ

Ветеран московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Евгений Ловчев поделился мнением о перспективах «Ростова» в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Карпин выжал максимум в прошлом году. На мой взгляд, больше команда не сможет. Четвертое место – это сверхрезультат для команды. Мой прогноз - 5-8 место», - говорится в публикации эксперта в телеграм-канале.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги подопечные Валерия Карпина встретятся с воронежским «Факелом». Поединок состоится в Ростове-на-Дону в воскресенье, 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.