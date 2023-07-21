​Каманцев высказался о вхождении Чакыра в состав ЭСК

Павел Каманцев, который является главой судейского комитета Российского футбольного союза, прокомментировал вхождение известного в прошлом турецкого арбитра Джюнейта Чакыра в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

«Мы рады приветствовать Чакыра в составе ЭСК РФС. Чакыр - первый турецкий судья, обсуживавший финал Лиги чемпионов, второй арбитр в рейтинге лучших судей XXI века. Уверен, его экспертиза и знания пойдут на пользу нашему футболу», - сказал Каманцев, чьи слова приводит ТАСС.

Каманцев отметил, что Российский футбольный союз работает над повышением доверия к судейству. ЭСК он назвал важной составляющей в этом вопросе.

Стоит сказать, что по ходу прошлого сезона споры о судейских решениях в российском футболе возникали регулярно.

Матчи первого тура чемпионата России сезона 2023/2024 пройдут с 21 по 23 июля включительно.