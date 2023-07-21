Агкацев: «Сафонов показал на всю страну, что такое вратарская школа «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о своём партнёре по команде Матвее Сафонове.

По словам 21-летнего футболиста, молодые игроки академии «Краснодара» предпочитают 39-й номер, под которым выступает Сафонов.

«Матвей показал на всю страну, что такое вратарская школа «Краснодара». Он задал уровень для вратарей академии», — приводит слова Агкацева «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 24-летний Сафонов провёл за «Краснодар» 36 матчей, пропустил 52 гола и в 11 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Свой первый матч в новом сезоне РПЛ «Краснодар» проведёт сегодня, 21 июля, против «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.