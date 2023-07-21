Бубнов дал точный прогноз на матч «Динамо» - «Краснодар»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между столичным «Динамо» и «Краснодаром» в рамках стартового тура Премьер-лиги.

«2:1. Изменений в составе «Динамо» почти не было, но пришел Марцел Личка. «Краснодар» всегда играет в атаку, нас ждет интересная игра. Поставлю на «Динамо», - передает слова Бубнова издание Sportbox.

«Динамо» примет «Краснодар» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 21 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Lveresult.ru.