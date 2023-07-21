​Чакыр вошёл в экспертно-судейскую комиссию РФС

Известный в прошлом турецкий арбитр Джюнейт Чакыр вошёл в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза. Об этом рассказывает пресс-служба РФС.

Помимо Чакыра в обновлённый состав ЭСК вошли Милорад Мажич (руководитель департамента судейства РФС), Равшан Ирматов (инструктор ФИФА), Николай Иванов (менеджер судей ФНЛ) и Павел Каманцев (глава судейского комитета РФС, не имеет права голоса).

Джюнейт Чакыр завершил карьеру арбитра в 2022 году. Он остаётся единственным представителем Турции, которому посчастливилось судить финальный матч Лиги чемпионов.

Напомним, что ЭСК рассматривает спорные решения арбитров после матчей по обращениям клубов и РФС. На основе решений ЭСК Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) может выносить свои решения.