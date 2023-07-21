Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от следующего сезона Российской премьер-лиги.

- У вас нет ощущения, что в следующем сезоне «Зенит» столкнётся с большими трудностями, чем в прошлом?

- Да, понятно, что ЦСКА по сезону создаст много проблем питерцам, но «армейцам» надо прибавлять в организации игры. Нельзя же всегда играть от обороны. В целом у ЦСКА самая сильная оборона в нашем чемпионате, если исключить травмы Дивеева и небольшие повреждения Мойзеса. «Армейцам» надо укрепить среднюю линию, потому что по сезону нельзя выступать с Мендесом и Зделаром.

- ЦСКА необходим креативщик?

- Команде нужен плеймейкер, который будет развивать комбинации и раздавать пасы во фланги. Чалов же не может сам себе моменты создавать весь сезон. Кучаев выходит - что-то уже потихоньку завязывается.

- То есть в целом у ЦСКА есть исполнители высокого класса, просто их надо связать?

- Естественно. Это должно произойти в середине поля. Команда не может работать только на разрушение, кто-то же должен созидать. У Кучаева есть такие качества, но он часто бывает на травме. Если ставишь Кучаева, то зачем Мендес на скамейке? В этом и есть главная проблема ЦСКА. Есть талантливая молодёжь, но нельзя же играть только молодняком - он нестабилен, а дядьки в центре поля в команде нет.