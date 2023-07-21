Тактаров: «У меня есть только одно желание: чтобы в этот раз «Зенит» не завоевал чемпионский титул»

Известный российский боец и актёр Олег Тактаров поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

Эксперт выразил надежду на то, что «Зенит» не сможет завоевать свой шестой чемпионский титул подряд и в РПЛ появится интрига. Среди потенциальных конкурентов «сине-бело-голубых» Тактаров выделил «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Ростов» и «Краснодар».

«У меня есть только одно желание: чтобы в этот раз «Зенит» не завоевал чемпионский титул, тогда соревнование будет интересным. Я бы хотел увидеть нового чемпиона», — цитирует Тактарова Metaratings.

Новый розыгрыш чемпионата России стартует уже сегодня, 21 июля, матчем «Динамо» — «Краснодар». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.