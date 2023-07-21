Губерниев - о Черчесове: «И на старуху бывает проруха»

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отставку российского наставника Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«И на старуху бывает проруха. Результат не соответствует статусу ни Черчесова, ни «Ференцвароша», но это спорт», - передает слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что Черчесова отправили в отставку после вылета «Ференцвароша» из Лиги чемпионов. В первом раунде квалификации венгерский коллектив потерпел поражение от фарерского «Клаксвика» (0:0, 0:3).

Под руководством российского тренера команда дважды становилась чемпионом Венгрии и выигрывала кубок страны.