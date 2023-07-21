​Бышовец дал прогноз на матч «Динамо» - «Краснодар» в РПЛ

Известный российский тренер Анатолий Бышовец дал прогноз на матч, который будет открывать новый чемпионат России. В пятницу вечером в стартовом туре Премьер-лиги отношения выяснят «Динамо» и «Краснодар».

«Нас ждёт напряжённый матч, скорее всего, даже ничейный. Результативная ничья», - сказал Бышовец, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Матч между «Динамо» и «Краснодаром» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Добавим, что остальные матчи первого тура РПЛ пройдут 22 и 23 июля.