Камоцци рассказал, что может уравнять шансы «Спартака» и «Зенита»

Франко Камоцци, который был советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на информацию о возможном уходе из петербургского «Зенита» бразильцев Малкома и Вендела.

«Если уйдут Малком и Вендел, тогда между «Зенитом» и «Спартаком» будет хорошая борьба. Если же Малком и Вендел не покинут, то «Зенит» продолжит доминировать», - передает слова Камоцци издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул. Это пятое подряд чемпионство «сине-бело-голубых». «Спартак» финишировал на третьем месте, вторым стал ЦСКА.