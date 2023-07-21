ЦСКА предложил за нападающего сборной Чили четыре миллиона

Форвард сборной Чили Виктор Давила, выступающий на клубном уровне за мексиканский «Леон», находится в сфере интересов московского ЦСКА.

Как стало известно журналисту Ивану Карпову, руководство «армейского» клуба предложило за игрока 3,5 миллиона долларов плюс бонусы. Общая сумма составляет четыре миллиона, в то время как в его контракте прописана клаузула в размере пяти миллионов.

В сезоне-2022/2023 Давила сыграл за «Леон» 31 поединок, записав на свой счет десять забитых мячей и четыре голевые передачи. Трудовое соглашение Виктора рассчитано до конца следующего года.