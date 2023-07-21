Агент Опоку подтвердил отсутствие переговоров со «Спартаком»

Секу Траоре, представитель защитника «Амьена» Николаса Опоку, подтвердил отсутствие переговоров со столичным «Спартаком».

«На данный момент мы не ведём переговоры со «Спартаком». Остаётся ли интерес от «Динамо»? Да, мы общаемся с ними, но пока все идёт медленно», — заявил агент игрока в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что «красно-белые» не ведут переговоры о возможном трансфере игрока «Амьена». В прошедшем сезоне на счету Опоку 35 матчей, в которых он отметился в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока сборной Ганы в 1,2 миллиона евро.