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Черчесов и Малком поедут к Роналду, Мбаппе отправят в ссылку, а Роналду изменил спонсору – в главных слухах недели рубрика

21 Июля 2023 • 12:49 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, где в обозримом будущем могут оказаться Станислав Черчесов и Малком, как «ПСЖ» готов давить на Килиана Мбаппе с целью продления им контракта, и что может ждать Криштиану Роналду после измены спонсору. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Черчесов поедет в Саудовскую Аравию

«Ференцварош» громко провалился в Лиге чемпионов. Венгерская команда вылетела уже в первом раунде квалификации после крупного поражения от фарерского «Клаксвика» в ответном матче на своём поле (0:3). Вскоре после финального свистка было объявлено об отставке Станислава Черчесова с должности главного тренера. Поговаривают, что российский специалист может вернуться к работе уже скоро. Интерес к Черчесову проявляют несколько клубов из Саудовской Аравии, называния которых не раскрываются. Тренер скорее отправится на Ближний Восток, нежели вернётся в РПЛ.

Малком покинет «Зенит» ради денег

В летнее трансферное окно из «Зенита» может уйти его главная звезда – Малком. Видеть бразильца в своих рядах желает «Аль-Хиляль». Если верить слухам, саудовцы готовы заплатить чемпионам России солидную сумму в размере 50 миллионов евро. Сам Малком вроде как не прочь после четырёх сезонов в «Зените» попробовать что-то новое. Форварда привлекает возможность хорошо работать в Саудовской Аравии. В «Аль-Хиляле» Малком рассчитывает увеличить свой заработок как минимум вдвое, если сравнивать с нынешними цифрами. По некоторой информации, «Аль-Хиляль» предлагает 26-летнему Малкому 18 миллионов евро за сезон.

Кейн принял решение по будущему

Гарри Кейн остаётся одним из героев трансферных слухов. На днях сообщалось, что англичанин решил не принимать предложение «Тоттенхэма» о новом контракте. При этом Кейн не планирует и давить на клуб с целью его продажи в текущее трансферное окно. Гарри готов провести сезон 2023/2024 в «Тоттенхэме», а через год перебраться в «Баварию» в статусе свободного агента. Именно в Мюнхене хочет продолжить карьеру Кейн.

Мбаппе отправят в ссылку

Будущее Килиана Мбаппе остаётся неопределённым, и это провоцирует появление новых слухов о форварде. «ПСЖ» настраивает на том, что Мбаппе должен продлить контракт, если он хочет провести сезон 2023/2024 в команде. Есть информация, что гранд Лиги 1 готов оказывать серьёзное давление на игрока и пригрозить ссылкой на скамейку запасных на целый сезон. На неделе проскакивали слухи о том, что стороны могут найти компромисс в виде продления контракта ещё на один год (до конца июня 2025 года) с договорённостью о продаже Килиана в «Реал» за определённую сумму следующим летом.

Впрочем, в СМИ говорят и о возможном трансфере Мбаппе в «Реал» уже этим летом. Футболист якобы уже согласован ключевые детали контракта в Мадриде, в частности зарплату в размере 54 миллионов евро в год.

Роналду изменил спонсору

Криштиану Роналду в начале недели сыграл за «Аль-Наср» в товарищеском матче против «Сельты». Саудовская команда играла в белой форме, и через гетры было видно, что Роналду играл в щитках от компании Adidas. Поговаривают, что теперь у португальца могут возникнуть проблемы, ведь он имеет персональный спонсорский контракт с Nike. Дело может дойти даже до разрыва договора о сотрудничестве.

Слухи собирал Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
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