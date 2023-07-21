Дьяков рассказал, какое место может занять «Динамо» в новом сезоне РПЛ

Экс-футболист столичного «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от выступления команды Марцела Лички в предстоящем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В прошлом сезоне было девятое место, хуже вряд ли будет. Думаю, что «Динамо» в этом сезоне будет если не в тройке, то пятерке точно», - передает слова Дьякова издание «Спорт-Экспресс».

В стартовом туре нового сезона чемпионата России динамовцы на своем домашнем стадионе «ВТБ Арена» встретятся с «Краснодаром». Матч пройдет сегодня, 21 июля, и начнется в 19:00 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.