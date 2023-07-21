Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил турнирное расписание донского клуба на старте сезона.

- Вам кажется, что Карпину повезло с календарём?

- Трудно сказать. Надо смотреть, как команды будут готовы. Пока у меня нет представления об их состоянии. Наверное, сейчас команды-соперники находятся не в самом оптимальном состоянии.

- Иначе поставлю вопрос. Это наиболее сложное расписание?

- Нет. В первых турах могли попасться те же ЦСКА и «Динамо». Для «Ростова» уж точно не самый плохой календарь.

- А есть понимание с готовностью «Ростова»?

- Тоже нет понимания. Мы пока не знаем, на каком ходу команда. Непонятно, как идёт подготовка.

Напомним, в первых пяти турах команда Валерия Карпина встретится с «Факелом», «Зенитом», «Крыльями Советов», «Рубином» и «Сочи».