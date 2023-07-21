Агент: «Локомотив» хочет отдать Раконьяца в аренду или продать»

Агент Игор Глушевич, который представляет интересы форварда московского «Локомотива» Марко Раконьяца, дал комментарий касательно будущего своего клиента. В минувшем сезоне игрок выступал в аренде за белградскую «Црвену Звезду».

«Это «Локомотив» хочет отдать Марко в аренду или продать его. Это не желание самого футболиста. Поэтому Марко Раконьяц покинет «Локомотив», - передает слова представителя Раконьяца издание «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/2023 нападающий сыграл за «Црвену Звезду» 17 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Трансферная стоимость Марко оценивается в 1,2 миллиона евро.