Агент Бардакчи отреагировал на слухи об интересе «Зенита» и ЦСКА

Агент Агур Авадан, который представляет интересы защитника стамбульского «Галатасарая» Абдулкерима Бардакчи, высказался касательно возможного переезда своего клиента в чемпионат России. Интерес к игроку проявляют московский ЦСКА и петербургский «Зенит».

«Интерес к Абдулкериму со стороны ЦСКА и «Зенита»? Им интересуются многие команды, но их названия я раскрывать не могу. Все станет ясно в течение нескольких дней», - передает слова агента издание Sport24.

Ранее в турецкой прессе сообщалось, что оба российских топ-клуба предложили за трансфер Бардакчи пять миллионов евро.