Ахметов: «Ещё перед началом сезона-2021/2022 я знал, что уйду из ЦСКА»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов, ранее выступавший за ЦСКА, рассказал о своём уходе из московского клуба.

Напомним, Ахметов покинул ЦСКА летом 2022 года в связи с истечением срока действия контракта. По словам 25-летнего футболиста, ещё перед началом сезона-2021/2022 он осознавал, что в скором времени ему предстоит сменить место работы.

«За полтора года до окончания контракта мы начали вести переговоры. Но, к согласию не пришли, поэтому ещё перед стартом сезона-2021/2022 я знал, что уйду из ЦСКА», — приводит слова Ахметова Sport24.

Ахметов выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В составе «армейцев» полузащитник провёл 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.