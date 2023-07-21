Гранат ждёт победу «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался касательно предстоящего поединка между «бело-голубыми» и «Краснодаром» в рамках первого тура Премьер-лиги.

«Краснодар» - играющая команда, а «Динамо» - самая интересная в этом году. Личка и индивидуально сильные игроки «бело-голубых» - интересный союз», - сказал специалист в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Также он отметил, что надеется на победу «Динамо» в предстоящей встрече.

Матч состоится на московском стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 21 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.