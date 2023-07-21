Валуев: «Буду ходить на «Зенит», считаю петербуржцев главными претендентами на чемпионство»

Бывший боксёр, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша чемпионата России по футболу.

Валуев признался, что намерен посещать матчи действующего чемпиона страны «Зенита», назвав «сине-бело-голубых» главными фаворитами предстоящего сезона.

«По возможности, буду ходить на «Зенит». Считаю петербуржцев главными претендентами на чемпионство. Также «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА имеют отличные шансы навязать «Зениту» борьбу», — приводит слова Валуева Metaratings.

Напомним, чемпионат России стартует уже сегодня, 21 июля, матчем между «Динамо» и «Краснодаром». Начало — в 19:00 по московскому времени.