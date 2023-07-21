Колосков: «Захаряну нужно заново доказывать свою состоятельность, прошлый сезон не убедил»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Новый сезон - шанс для Захаряна подтвердить свое мастерство. Арсену необходимо заново доказывать свою состоятельность. Прошлый сезон не убедил», - передает слова Колоскова издание «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Захарян провел 27 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость 20-летнего хавбека оценивается в 15 миллионов евро.