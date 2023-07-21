Дьяков оценил дальнейшие перспективы Черчесова

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша». По его мнению, специалист будет востребован на рынке.

«Черчесова может пригласить кто угодно. Он прилично тренировал в сборной, сейчас хорошо отработал в Венгрии. 100% у него будут предложения из России или Европы», - приводятся слова Дьякова на страницах «Чемпионата».

Под руководством Черчесова «Ференцварош» дважды становился чемпионом Венгрии и выигрывал кубок страны. Российский специалист занимал пост главного тренера команды с декабря 2021 года.