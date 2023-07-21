Агент Вендела проведёт переговоры с «Зенитом»

Агент бразильского хавбека Вендела в ближайшее время прибудет в Санкт-Петербург для переговоров с руководством «Зенита».

Как информирует издание «Спорт-Экспресс», стороны собираются обсудить будущее полузащитника и найти оптимальный выход из сложившейся ситуации.

Ранее в прессе сообщалось, что Вендел хочет покинуть петербургский клуб и продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. Игрок готов подписать контракт с «Фламенго».

В составе «сине-бело-голубых» бразилец играет с 2020 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2027 года.