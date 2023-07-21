«Зенит» и ЦСКА нацелились на игрока из Европы

Защитник стамбульского «Галатасарая» Абдулкерим Бардакчи попал в сферу интересов двух топ-клубов Российской премьер-лиги, рапортует Hurriyet.

Согласно данным источника, подписать 28-летнего игрока хотят петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Оба клуба вступили в переговоры с «Галатасараем» и предложили за игрока пять миллионов евро.

Бардакчи выступает на позиции центрального защитника. В стамбульский гранд он перебрался летом прошлого года, подписав трехлетнее трудовое соглашение.

В минувшем сезоне Абдулкерим провел 33 поединка, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.