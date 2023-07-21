Ахметов рассказал, почему у ЦСКА Ганчаренко не получилось добиться успеха

Бывший игрок ЦСКА Ильзат Ахметов, в настоящий момент выступающий за «Краснодар», рассказал, почему «армейцев», на тот момент возглавляемых Виктором Ганчаренко, настиг спад.

«Переоценили свои силы в какой-то момент. Плюс были молодыми, не вывезли психологически, во многих матчах не хватало опыта», — цитирует Ахметова Sport24.

Напомним, Ахметов выступал за ЦСКА в период с 2018 по 2022 год. В составе «армейцев» полузащитник провёл 104 матча, забил семь голов, отдал 11 результативных передач и успел выиграть Суперкубок России.

Свой первый матч в новом розыгрыше РПЛ Ахметов проведёт уже сегодня, 21 июля, когда «Краснодар» встретится с «Динамо». Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.