Кривцов: «Все в «Краснодаре» хотят выиграть чемпионство»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поведал о целях своей команды на следующий сезон.

«Все в «Краснодаре» хотят получить медали, выиграть чемпионство. Будем стремиться к этому», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что в минувшем сезоне Российской премьер-лиги краснодарский коллектив финишировал на шестом месте в турнирной таблице.

В стартовом туре нового розыгрыша чемпионата страны «Краснодар» на выезде встретится с московским «Динамо». Поединок пройдет на стадионе «ВТБ Арена» 21 июня и начнется в 19:00 по столичному времени.