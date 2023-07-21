Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил турнирное расписание московского клуба на старте сезона.

- Вы считаете, что Личке повезло с календарём?

- У «Динамо» хорошее начало сезона. Да, две команды претендуют на высокие места, но рано или поздно команда бы всё равно встретилась с ЦСКА и «Зенитом».

- Можете что-то сказать про «быков»?

- Оценку «Краснодару» мне дать сложно.

- А «Крылья Советов»?

- «Крылья Советов» всегда были для «Динамо» крайне неудобным соперником. В целом нормальный календарь. Последние два сезона команда здорово начинала сезон, а вот заканчивала плохо.

Напомним, в первых пяти турах команда Марцела Лички встретится с «Краснодаром», «Крыльями Советов», «Зенитом», «Балтикой» и ЦСКА.