Булыкин: «Черчесова закономерно уволили из «Ференцвароша»

Экс-футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на увольнение российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Удивило, что «Ференцварош» проиграл непонятному клубу. Но не удивлён, что Черчесова уволили. Отставка закономерная, выступление в ЛЧ это пополнение бюджета клуба», - передает слова Булыкина издание «Чемпионат».

Напомним, что в ответном поединке квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» на своем поле уступил «Клаксвику» со счетом 0:3. В первой встрече была зафиксирована ничья – 0:0. Таким образом, венгерский клуб покинул отборочный раунд престижного турнира.