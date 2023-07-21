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«Палмейрас» отреагировал на интерес «Краснодара» к Луану

21 Июля 2023 • 10:38 Комментировать

Руководство «Палмейраса» не собирается расставаться с защитником команды Луаном, интерес к которому проявляет «Краснодар». Об этом сообщили журналисты издания Globo Esporte.

В бразильском клубе считают Луана одним из ключевых футболистов, а потому хотят сохранить его. Также важным фактором является то, что до закрытия трансферного окна остается десять дней. «Палмейрасу» будет непросто найти замену Луану за такой короткий срок.

Луан же не против перебраться в чемпионат России, но переговоры осложняет позиция бразильского клуба.

В текущем сезоне защитник провел 28 поединков за «Палмейрас», в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Палмейрас Луан
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