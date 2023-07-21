Кавазашвили назвал главную причину отставки Черчесова

Экс-вратарь сборной СССР и столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Удивлён поступком «Ференцвароша». Если бы не Фарерские острова, а другая команда, его бы никто не уволил. Это психологическая травма для команды «Ференцварош», - передает слова Кавазашвили издание «Чемпионат».

Напомним, что «Ференцварош» уступил «Клаксвику» (0:0, 0:3) по сумме двух матчей и вылетел из квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Черчесов занимал пост рулевого команды с декабря 2021 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Венгрии и выигрывала кубок страны.