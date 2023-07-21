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Кавазашвили назвал главную причину отставки Черчесова

21 Июля 2023 • 10:29 Комментировать (1)

Экс-вратарь сборной СССР и столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Удивлён поступком «Ференцвароша». Если бы не Фарерские острова, а другая команда, его бы никто не уволил. Это психологическая травма для команды «Ференцварош», - передает слова Кавазашвили издание «Чемпионат».

Напомним, что «Ференцварош» уступил «Клаксвику» (0:0, 0:3) по сумме двух матчей и вылетел из квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Черчесов занимал пост рулевого команды с декабря 2021 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Венгрии и выигрывала кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Анзор Кавазашвили Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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Leonardis
21 Июля 2023 в 10:41
ну какой из черчеесова тренер, не смешите?
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