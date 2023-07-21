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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кого купит «Динамо», или Чего ждать от коллектива Марцела Лички в новом сезоне

21 Июля 2023 • 13:00 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
Через 5 ч. 32 мин.

Московское «Динамо» откроет новый сезон чемпионата России матчем с «Краснодаром». При этом в стане «бело-голубых» не произвели ни одного трансфера. Исключение – новый главный тренер Марцел Личка. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, кого отслеживает на трансферном рынке «Динамо» и чего ждать от «бело-голубых» в предстоящем сезоне. 

Главный тренер

Марцел Личка возглавил московское «Динамо» за месяц до старта сезона. Безусловно, этого времени мало для того, чтобы успеть выстроить боеспособный коллектив. Но в стане «бело-голубых» наверняка довольны работой одного из самых успешных чешских наставников в РПЛ.

Девятое место в прошлом сезоне, в год столетия клуба – это явно не тот результат, которого ждали от «Динамо» поклонники команды, да и просто сторонние болельщики. Вину в таком результате руководство усмотрело в главном тренере. Сандро Шварц ушёл по геополитическим причинам, а сменивший его Славиша Йоканович не сумел выстроить той игры, которую от него ждали. В итоге – Марцел Личка и высокая степень ожидания побед от него. Уж если со скромным «Оренбургом» ему это удавалось в сезоне-2022/23, то в «Динамо»…

Кого продали

«Динамо» пока что работает на выход. Себастиан Шиманьский продан в турецкий «Фенербахче» за 14 млн евро. Никола Моро перебрался в итальянскую «Болонью» за 3 млн евро. Вполне неплохо удалось заработать «бело-голубым» на трансферах игроков, которые вряд ли остались бы в России. Тем более что тот же Шиманьский прошлый сезон и так провёл в нидерландском «Фейеноорде» в аренде. Покинул клуб и 20-летний защитник Денис Осокин, который за главную команду в прошлом сезоне сыграл только в одном матче, когда вышел на замену в рамках Кубка России во встрече с «Ростовом».

Вернулись из аренды

«Бело-голубые» достаточно скромно ведут себя на трансферном рынке. Известно, что в «Динамо» собираются подписать троих игроков.  При этом официально пока никто из новичков не представлен. Зато вернулись из аренды трое. При этом Шиманьский сразу же был продан в «Фенербахче». Владислав Карапузов вернулся из «Ахмата» и отыграл в пяти контрольных матчах, где забил один гол. Но больше всего в клубе ждали возвращения Бальбуэна. Ровно год назад парагвайский защитник приостановил трудовой договор с «Динамо», но вернулся в клуб. Очевидно, что центрдеф, которому в августе исполняется 32 года, добавит стабильности обороне «Динамо»

Кого покупать?

Среди потенциальных новичков «Динамо» в первую очередь фигурировали игроки «Оренбурга», что вполне логично. В частности, имеется информация, что «Динамо» вступит в борьбу за трансфер Лукаса Веры, на которого претендует «Локомотив». Усилить атакующую линию настроены за счёт Хорхе Карраскаля, которого может переманить теряющий игроков ЦСКА. Весьма интересно будет понаблюдать за 27-летним игроком сборной Мексики Луисом Чавесом, который защищает цвета местной «Пачуки» и готов продолжить карьеру в Европе.  Вполне вероятно, что Чавес будет не единственным мексиканцем. В клубе нацелены на приобретение 26-летнего игрока обороны «Эспаньола» Сезара Монтеса. На его счету 39 матчей и один гол за сборную Мексики, а также 20 матчей и 3 гола в Ла Лиге. Текущая трансферная стоимость Монтеса составляет 8 млн евро.

Линию обороны готовы усилить за счёт Николаса Опоку из французского «Амьена». 25-летний защитник имеет в активе четыре игры за национальную команду Ганы и после 69 матчей в Лиге 2 готов продолжить свою карьеру в более серьёзном чемпионате.

Трансферное окно в России будет открыто до 14 сентября. Поэтому вполне вероятно, что в «Динамо» окажутся игроки не только из представленного списка. Сложность вышеназванных трансферов заключается в том, что игрокам придётся с ходу вливаться в работу. Поэтому трансфер напрямую из Мексики выглядит достаточно рискованным. Остальные играют в Европе или РПЛ и наверняка смогут вписаться в стиль «Динамо».

Если нужные трансферы будут сделаны (а похоже, что «бело-голубые» усилят каждую из линий, и Марцел Личка найдёт подход к имеющимся у него в распоряжении игрокам), то у «Динамо» будет шанс побороться за места в пятёрке сильнейших или даже вести борьбу за медали

Потенциальные новобранцы московского «Динамо» 

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Игрок
Клуб
Лука Вера«Оренбург»
Хорхе КарраскальЦСКА
Луис Чавес«Пачука»
Николас Опоку«Амьен»
Сезар Монтес«Эспаньол»

Константин Лицин

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Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Марцел Личка Владислав Карапузов
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