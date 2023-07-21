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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Старт сезона чемпионата России: Сравниваем ожидание дебюта нового сезона и предыдущих

21 Июля 2023 • 13:17 Комментировать

Уже сегодня стартует сезон-2023/24 чемпионата России среди команд РПЛ. В матче-открытии сойдутся московское «Динамо» и «Краснодар». Отечественный зритель наверняка соскучился по футболу, учитывая отсутствие крупных турниров и европейских матчей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о том, как проходили первые туры последних пяти чемпионатов РПЛ.

Первый тур нынешнего сезона

Восемь матчей первого тура РПЛ сезона-2023/24 сыграют за три дня

              

«Динамо» – «Краснодар»

«Урал» – ЦСКА

«Пари Нижний Новгород» – «Зенит»

«Локомотив» – «Рубин»

«Ахмат» – «Крылья Советов»

«Спартак» – «Оренбург»

«Ростов» – «Факел»

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«Сочи» – «Балтика»

 

Закроется тур матчем в Ростове-на-Дону и Сочи, где местному одноимённому клубу будет противостоять калининградская «Балтика», которая вернулась в элиту отечественного футбола спустя четверть века.

В прошлом сезоне пошли на рекорд

В прошлом сезоне команды РПЛ установили своеобразный рекорд, забив 24 гола в восьми матчах. Больше всего постарались в Оренбурге, где представители края пуховых платков на двоих с «Крыльями Советов» забили шесть мячей. Четыре пришлись на счёт самарской команды. Дубль оформил Максим Глушенков. Вероятно, и в этом сезоне полузащитник сможет начать с двух мячей в стартовом туре. В соперниках у московского «Локомотива», за который сейчас выступает Глушенков, казанский «Рубин», вернувшийся в РПЛ из Первой лиги. Отметим, что ни один из матчей первого тура прошлого сезона не завершился нулевой ничьей. При этом в пяти поединках была зафиксирована ничья. Четыре результата 1:1 и ещё один 2:2.

Антирекорд пятилетней давности

Пять лет назад страна ещё жила переживаниями недавно завершившегося чемпионата мира-2018. Всего восемь голов на восемь матчей! Три поединка завершились вничью 0:0. И только в одной встрече забили две команды. Казанский «Рубин» усилиями Сердара Азмуна, который оформил дубль, обыграл «Краснодар». Единственный мяч у «быков» забил Фёдор Смолов. Вот были времена…

От 16 и… до 19

Дважды 19 мячей и ещё один раз 16 было забито в сезонах-2021/22, 2020/21 и 2019/20.

В сезоне-2020/21 все клубы стремились к тому, чтобы набрать три очка. Пять встреч из восьми завершились победой одной из команд с разницей в один мяч. Только в одной встрече «Крылья Советов» одержали победу с разницей в два мяча. В соперниках был ЦСКА, а в авторах голов нынешний спартаковец Александр Соболев.

В сезоне-2020/21 тоже только одна встреча завершилась голами со стороны каждой из команд. Соболев и Ларссон вывели «Спартак» вперёд к десятой минуте встречи против «Сочи». Однако южане смогли отыграться на последней минуте матча. Пенальти реализовал Кристиан Нобоа. В четырёх встречах был зафиксирован счёт 2:0.

Начало каждого сезона – это праздник футбола. Надеемся, что и в этом сезоне он повторит успехи прежних годов и подарит болельщикам обилие забитых мячей.

Сезон
Голов в первом туре
2022/202324
2021/202219
2020/202116
2019/202019
2018/20198

Константин Лицин

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