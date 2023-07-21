Ахметов: «В тройке «Краснодар» точно должен быть»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов оценил перспективы своей команды в предстоящем розыгрыше чемпионата России.

Футболист заявил, что «быки» постараются навязать борьбу за чемпионский титул и в любом случае окажутся в тройке призёров по итогам турнира.

«В тройке мы точно должны быть», — цитирует Ахметова Sport24.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт уже сегодня, 21 июля, против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что минувший розыгрыш чемпионата России «быки» завершили на шестом месте турнирной таблицы. Наивысшим достижением «Краснодара» на сегодняшний день остаются бронзовые медали РПЛ, добытые в 2015, 2019 и 2020 годах.