Божович назвал двух лучших тренеров РПЛ

Известный футбольный специалист Миодраг Божович рассказал, кого считает лучшим тренером Российской премьер-лиги в настоящий момент.

«Кто сейчас лучший тренер в РПЛ? Валерий Карпин и Владимир Федотов», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Ростов», которым руководит Валерий Карпин, финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА под руководством Федотова стал триумфатором Кубка России и обладателем серебряных медалей Премьер-лиги.

Новый розыгрыш РПЛ стартует сегодня, 21 июля, матчем между «Динамо» и «Краснодаром».