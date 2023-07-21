Старт сезона в РПЛ: Стадионы, на которых будут играть команды РПЛ

В наступающем сезоне чемпионата России на десяти из двенадцати арен, где проводились поединки чемпионата мира в 2018-м, пройдут встречи РПЛ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о возможной заполняемости экс-арен российского мундиаля.

Десять из двенадцати

С возвращением «Балтики» и «Рубина» РПЛ как никогда мощно будет представлена с точки зрения наличия современных и комфортных арен и помещений, которые остались в качестве наследия после мирового футбольного форума в России и были задействованы по его окончании. В принципе с вылетом «Торпедо» главная арена страны – Большая спортивная арена в Лужниках – также лишилась возможности принимать поединки РПЛ. Но здесь есть некоторая вероятность, что столичный «Локомотив» может вернуться к плану проведения игр в «Луже», или самый вместительный стадион примет у себя посещаемые столичные (и не только) дерби.

«Лужники» самые убыточные

В текущем году эксплуатационные расходы в год составили 1,2 млрд рублей. В период 2012–2022 годов потрачено 1 трлн рублей федеральных денег. Стоит отметить, что в 2013 году арена принимала чемпионат мира по лёгкой атлетике. Что имеем на выходе – пять поединков «Торпедо» в 2023 году собрали в общей сложности около 9000 зрителей. От 647 на матче с «Ахматом» до 4154 зрителей на игре с участием «Спартака». Для сравнения: 1 июля матч Медиалиги «2Drots – «Родина Медиа» посетили 21 643 человека. «Спартак» и на своём поле после введения карты болельщика заметно «просел»: только 72 тысячи зрителей на 8 играх РПЛ в прошедшем марте - мае. Это более чем негусто для «народной команды», притом что здесь учитывалось дерби «Всея Руси». Поединок с ЦСКА посетило чуть менее 25 тысяч.

Екатеринбург и Нижний Новгород собирают зрителей

А вот на ЦСКА в том же Екатеринбурге пришло больше болельщиков, но справедливости ради стоит сказать, что это была игра на Кубок России. Всего же пять игр собрали прошедшей весной 32 тысячи, а эксплуатационные расходы составили 300 млн рублей.

Столицу Урала в общем зачёте превзошёл кремль на Волге. Только не казанский, а нижегородский. «Пари НН» не блистал в лиге, и шесть встреч в рамках регулярного чемпионата собрали 38 тысяч. Здесь особняком стоит заключительный матч с «Химками» (13 159 зрителей) и переходный поединок с «Родиной», в котором команда Парфёнова была в шаге от свершения сенсации. 17 732 болельщика ушли с игры с удовлетворением, что смогут увидеть РПЛ и в будущем сезоне, но после 0:2 от новичка Первой лиги… Это ещё хорошо, что в самой концовке первой встречи, состоявшейся на стадионе «Спартака», подопечные Юрана «закатили» третий мяч.

Питер вне конкуренции

Некогда посещаемая Самара стала сдавать. Конечно, львиная доля потерь зрительского внимания связана с введением непринятой болельщицкой средой «карты болельщика». Если в феврале-марте две кубковые игры с «Динамо» и ЦСКА собрали 17 700 зрителей, то три следующие игры в чемпионате – менее 10 тысяч. А всего 48 тысяч на семи играх в 2023 году, причём на них пришлись визиты «Зенита» и «Спартака». Шесть поединков «Ростов Арена» собрала 50 тысяч.

А вот город-курорт в «мёртвый сезон» насчитал на стадионе «Фишт» 21,3 тысячи любителей кожаного мяча. Конечно, как и ожидалось, вне конкуренции «Газпром Арена»: 397 тысяч на семи поединках ушедшей весны – от 48 893 зрителей на чемпионском поединке со «Спартаком» 7 мая до 19 705 на игре с «Пари НН» 4 марта. Фактически «один в один» посетили кубковую игру 15 марта (31 087) и матч в рамках чемпионата с участием «Динамо» 22 апреля (31 027). Для сравнения: на прошедшем в День города фестивале - концерте «Петровские Ассамблеи 3.2.0» (в честь 320-летия Санкт-Петербурга) 28 мая собралось более 50 тысяч.

В наступившем году в Первой лиге даже пресыщенная спортивными (и не только) событиями Казань менее 6 тысяч не собирала на своих трибунах. Всего без малого 56 тысяч на 6 играх. В среднем более 9 тысяч. Далеко не все в РПЛ приблизились к этой отметке. На янтарных берегах 115 тысяч собрали трибуны стадиона «Калининград» на 8 домашних играх 2023 года местной «Балтики», которая спустя 25 лет вновь в элите.

Арены к чемпионату мира были построены с расчётом увеличения посещаемости. Пока, несмотря на усилия местных властей, переломить ситуацию не всегда получается.

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Константин Лицин