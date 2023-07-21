Кривцов: «У «Краснодара» лучшая академия России»

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов поделился мнением об академии клуба.

«Лучшая академия России, все условия для детей - я такого никогда не видел», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Кривцов защищает цвета краснодарского коллектива с 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Кривцов провел 20 поединков за краснодарскую команду. Полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.

По итогам сезона «быки» заняли шестое место в РПЛ.