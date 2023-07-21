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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кривцов: «У «Краснодара» лучшая академия России»

21 Июля 2023 • 09:51 Комментировать

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов поделился мнением об академии клуба.

«Лучшая академия России, все условия для детей - я такого никогда не видел», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Кривцов защищает цвета краснодарского коллектива с 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Кривцов провел 20 поединков за краснодарскую команду. Полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.

По итогам сезона «быки» заняли шестое место в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Никита Кривцов
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