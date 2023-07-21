Попов рассказал, чего ждёт от матча «Динамо» - «Краснодар»

Экс-футболист пермского «Амкара» Алексей Попов поведал о своих ожиданиях от поединка первого тура Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром».

«Жду от «Динамо» яркой игры. Новый тренер, амбициозный проект. Все должно у них получиться. В «Краснодар» не верю», - передает слова Попова Betonmobile.ru.

Встреча между «Динамо» и «Краснодаром» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 21 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.