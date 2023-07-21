Пименов назвал фаворита матча «Динамо» - «Краснодар»

Бывший игрок московского «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от поединка между «бело-голубыми» и «Краснодаром» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.

«Две атакующие команды. Думаю, что «Динамо» в этом матче является фаворитом», - рассказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок между «Динамо» и «Краснодаром» состоится сегодня, 21 июля, на столичном стадионе «ВТБ Арена». Начало матча запланировано в 19:00 по московскому времени.

По итогам прошлого сезона хозяева заняли девятое место в турнирной таблице, а гости финишировали на шестой позиции.