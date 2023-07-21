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Пименов: «В матче с «Зенитом» «Пари НН» способен удивить»

21 Июля 2023 • 09:30 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
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22.07 15:15

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о предстоящем матче первого тура РПЛ между действующим чемпионом России «Зенитом» и «Пари НН».

По мнению эксперта, нижегородская команда способна навязать борьбу фавориту. Пименов отметил, что «Зенит» не впечатлил своей игрой в матче за Суперкубок России против ЦСКА. (0:0, 5:4 — пен).

«Зенит» не впечатлил в матче с ЦСКА. Малком пока не готов к сезону, Ду Кейрос не понравился, так как играет поперёк и назад, Мантуан играл не на своей позиции. Думаю, «Пари НН» способен удивить», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Пари НН» — «Зенит» состоится завтра, 22 июля. Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Руслан Пименов Пари НН
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