Мостовой: «Зенит» в любом случае остаётся фаворитом на чемпионство»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке в предстоящем розыгрыше чемпионата России.

Эксперт считает, что несмотря на возможный уход некоторых лидеров, чемпион последних пяти сезонов «Зенит» сохранит статус главного фаворита РПЛ. Также Мостовой выделил ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».

«Зенит» в любом случае остаётся фаворитом на чемпионство в следующем сезоне. Далее идут ЦСКА, «Спартак», я думаю, что ещё «Динамо», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

Напомним, чемпионат России стартует уже сегодня, 21 июля, матчем «Динамо» — «Краснодар». Начало — в 19:00 по московскому времени.