Мостовой дал прогноз на матч «Динамо» - «Краснодар»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о матче первого тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Краснодаром».

«Отдаю предпочтение «Динамо». Футболисты будут воодушевлены игрой под руководством нового тренера. С небольшим отрывом в счете выиграют хозяева поля», - передает слова Александра «ВсеПроСпорт».

Поединок стартового тура «Динамо» - «Краснодар» пройдет сегодня, 21 июля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.