Кураньи оценил перспективы «Динамо» при новом тренере

Экс-форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о новом главном тренере «бело-голубых» Марцеле Личке.

«Руководство «Динамо» сделало правильный выбор. Личка заслужил шанс поработать в большом клубе. Результаты при нем точно будут лучше, чем в прошлом сезоне», - передает слова Кураньи издание «Известия».

Напомним, что в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Динамо» финишировало лишь на восьмом месте в турнирной таблице.

В стартовом туре чемпионата России сезона-2023/2024 «бело-голубые» встретятся с «Краснодаром». Поединок состоится 21 июля и начнется в 19:00 по столичному времени.