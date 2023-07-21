Литвинов назвал цели «Спартака» в новом сезоне

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, какой результат в следующем сезоне будут считать успешным в стане «красно-белых».

«Самый успешный - чемпионство и Кубок», - передает слова полузащитника издание «Известия».

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги «красно-белые» финишировали на третьем месте в турнирной таблице.

В стартовом туре нового розыгрыша чемпионата страны «Спартак» встретится с «Оренбургом». Поединок состоится в воскресенье, 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.