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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов назвал цели «Спартака» в новом сезоне

21 Июля 2023 • 08:19 Комментировать

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, какой результат в следующем сезоне будут считать успешным в стане «красно-белых».

«Самый успешный - чемпионство и Кубок», - передает слова полузащитника издание «Известия».

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги «красно-белые» финишировали на третьем месте в турнирной таблице.

В стартовом туре нового розыгрыша чемпионата страны «Спартак» встретится с «Оренбургом». Поединок состоится в воскресенье, 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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