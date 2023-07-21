Николай Наумов: «Черчесов - не первый и не последний, с которым так поступили»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился своим мнением об увольнении Станислава Черчесова из венгерского «Ференцвароша», произошедшее после полутора лет успешной, в общем-то, работы с клубом. Наумов считает, что с Черчесовым произошла обычная тренерская ситуация, которая случалась и будет происходить и впредь - не только с ним, но и с другими специалистами, разумеется.

- Он не первый и не последний тренер, с кем так обращаются. В футболе в целом так принято. Не дал результата — сняли с должности. И на былые заслуги здесь уже не смотрят, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».