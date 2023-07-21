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Биатлонист Тихонов: «Черчесов - трудоголик, дай ему Бог здоровья»

21 Июля 2023 • 01:09 Комментировать

Бывший советский и российский биатлонист Александр Тихонов переживает за уволенного из венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова. Он считает, что Черчесову сейчас было бы лучше отдохнуть и не переживать по поводу случившегося. Напомним, что «Ференцварош» проиграл команде с Фарерских островов в квалификации Лиги чемпионов, и этого венгерские боссы Станиславу Саламычу не простили.

- Он сам должен решить, что ему по душе. Но не вечно же работать, ну, сколько можно! Он состоятельный человек, в футболе он заработал хорошие деньги. Можно и на пенсию, но он трудоголик. Дай бог ему здоровья, и пусть не переживает, - цитирует слова Тихонова издание «ВсеПроСпорт». 

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Александр Тихоновецкий
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