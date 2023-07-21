Может ли в России быть так, как в Америке: Примеряем систему МЛС на РПЛ

МЛС получила серьёзный толчок за счёт перехода в «Интер Майами» Лионеля Месси. Повышение интереса к заокеанской лиге ощущается уже сейчас, хотя семикратный обладатель «Золотого мяча» сможет дебютировать в чемпионате только через месяц, когда регулярный сезон возобновится. Самое время присмотреться к МЛС с точки зрения её системы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, может ли РПЛ чему-то поучиться у американцев.

Вид футбола, который многие из нас знают с самого детства как единственный, в США принимали очень тяжело. На первых порах существования МЛС «соккер» - а именно так называют футбол в Америке – не особо заходил публике. Стадионы пустовали, и чтобы улучшить ситуацию организаторы не стеснялись экспериментировать. Так, например, в случае ничьих в МЛС какое-то время существовала серия буллитов, как в хоккее. Над такими фишками посмеивались в Европе, да и ощутимого эффекта они не давали.

Эпоха возрождения для МЛС наступила в 2002 году. Всплеску популярности «соккера» в США поспособствовало успешное выступление национальной команды на чемпионате мира. Тогда американская сборная умудрилась дойти до четвертьфинала, где она с минимальным счётом 0:1 уступила будущим финалистам – Германии. В скором времени в США окончательно забыли об экспериментах и, в конце концов, приняли официальные правила футбола IFAB. Параллельно в те годы в Америке активно строились стадионы исключительно для европейского, а не американского футбола. В общем, работа кипела. Следующим важным шагом для МЛС стал приезд Дэвида Бекхэма. Чтобы этот трансфер стал реальным, в Америке даже создали специальное правило, о котором мы поговорим ниже.

Давайте же выделим ключевые особенности МЛС и примерим их на РПЛ.

Клубами владеет лига

МЛС представляет собой единую структуру. Централизовано все клубы и все футболисты принадлежат именно лиге. То есть Лионель Месси и другие игроки заключали контракты не напрямую с клубами, а с МЛС. При этом клубы имеют инвесторов, которые входят в число акционеров лиги. Инвесторы частично руководят клубами и получают прибыть в зависимости от спортивных результатов команды. Такая система позволяет МЛС эффективно управлять клубами с точки зрения распределения доходов, обеспечивая их безубыточность.

Поначалу в МЛС один инвестор мог управлять несколькими клубами. Так, например, компания AEG Фила Аншутца на каком-то этапе управляла шестью клубами сразу. Конфликт интересов был налицо, но проблемы с инвестициями заставляли лигу функционировать и в таких условиях. Со временем МЛС удавалось привлекать новых инвесторов, и проблема была решена. В настоящий момент каждый клуб лиги имеет отдельных управляющих.

Представить такую же единую систему в Российской премьер-лиге невозможно. Как, наверное, и во многих других лигах. В плане своей структуры управления МЛС уникальна.

Потолок зарплат

В МЛС система заявок и заплат футболистов весьма непростая. Попытаемся разобраться, как всё устроено. Итак, каждый клуб может заявить на сезон 30 футболистов: 20 в основной список и 10 в дополнительный список. На основной список распространяется ограничение по бюджету заработной платы. В сезоне 2023 года речь идёт о сумме в 5 210 000 долларов на сезон. При этом клубы могут оставить одну-две ячейки пустыми, то есть распределить фонд зарплат на один сезон можно между 18-19 игроками.

Минимальная заработная плата для футболиста основного списка составляет 85 444 доллара в год, а максимальная – 651 250 долларов в год.

Дополнительный список из 10 игроков делится на три отдельные категории. Первая – это старшие игроки с минимальной зарплатой. Вторая – игроки с минимальной зарплатой резервиста в 63 547 долларов в год. Третья – доморощенные игроки с минимальной зарплатой резервиста.

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Обойти потолок зарплат в МЛС можно несколькими способами, о чём мы обязательно поговорим дальше.

Потолок зарплат – весьма интересная идея для российского футбола. В РПЛ уже в молодом возрасте футболисты нередко получают огромные деньги. Конечно, деньги на каждого человека действуют по-разному, но в России уже не один талант погас после подписания первого «жирного» контракта. Введение ограничений по зарплате могло бы поспособствовать сохранению стимула у молодых игроков.

Варианты обхода потолка зарплат

Обойти потолок зарплат в МЛС можно. Первый вариант – правило назначенного игрока или, как его ещё называют, «правило Дэвида Бекхэма». Оно появилось перед приходом англичанина в «Лос-Анджелес Гэлакси» и позволило клубам МЛС бороться за трансферном рынке за звёздных футболистов.

В настоящий момент каждый клуб МЛС может заявить трёх назначенных игроков. Зарплата этих футболистов ничем не ограничена. Средства сверх максимума берут на себя инвесторы клуба.

Второй вариант обхода потолка зарплат – распределительные средства. Речь идёт о суммах, которые клубы получают от МЛС. Они делятся на деньги общего распределения (GAM) и деньги целевого распределения (TAM). Если говорить о средствах TAM, то это, по сути, парашютные выплаты для звёзд, которые угасают. За счёт этих денег клуб может превратить назначенного игрока в неназначенного, чтобы пригласить более статусного футболиста (инвестиции в новичка в таком случае обязательно должны быть выше). В 2023 году максимальный размер зарплаты игрока по деньгам целевого распределения (TAM) составляет 1 651 250 долларов.

Деньги общего распределения (GAM) – ещё один рычаг. Здесь речь идёт о сумме в 1 157 625 долларов. Эти деньги можно использовать для увеличения зарплаты игроков несколькими способами. Интересно, что средства GAM могут быть предметов торгов между клубами.

Мысленно примеряя всю эту систему на РПЛ, можно с высокой долей вероятности утверждать, что топ-клубы, особенно один из них, выступили бы «против», а более скромные клубы - «за». Если бы подобные правила работали в чемпионате России, то составы команд были бы куда более сбалансированными. Ситуация, при которой состав «Зенита» сейчас стоит столько, сколько суммарно стоят составы ЦСКА и «Локомотива», не была бы возможной. Как следствие, РПЛ была бы более интересной.

Статусным клубам РПЛ с аналогом правила назначенного игрока пришлось бы более тщательно отбирать новичков. Это могло бы помочь снизить количество слабых легионеров в российском чемпионате.

Лимит на легионеров

В МЛС работает лимит на легионеров. По умолчанию каждый клуб может иметь в своём составе не более 8 иностранных футболистов. При этом свои места для легионеров клубы могут продавать. Как следствие, в каком-то клубе иностранных игроков может быть больше восьми. В любом случае легионеров в МЛС не может быть больше, чем количество клубов умноженное на восемь. Интересно, что американские футболисты в канадских клубах не считаются легионерами, а канадские футболисты в американских клубах – считаются.

Нынешней РПЛ система с торгами заявочными местами для легионеров вряд ли подходит. Слишком уж неравные финансовые возможности имеют клубы.

Формат

Самое простое во всей этой истории – оценить формат. В МЛС команды разделены на две конференции, и после регулярного сезона начинается плей-офф, по итогам которого и определяется чемпион, а если быть точнее – обладатель кубка МЛС.

Подобный формат РПЛ точно не подойдёт. Даже если добавить в топ-дивизион ещё какое-то число лучших команд Первой лиги, то сложно разбить их на конференции, сохранив баланс и здравый смысл. Если в РПЛ в обозримом будущем и изменится формат, то это будут другие варианты. Например, разделение команд на группы после регулярного сезона.

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Выводы

В основе всей системы МЛС лежит баланс и безубыточность. Правила созданы так, чтобы между клубами не создавалась пропасть, и они – эти правила – работают в комплексе. На сегодняшний день выстроить что-то подобное в Российской премьер-лиге вряд ли возможно – богатые клубы, чьи голоса всегда звучат громко, будут против. Хотя определённые моменты у МЛС можно и нужно взять на вооружение. Тот же потолок зарплат. Это правило можно реализовать несколько иначе. Например, ограничить зарплаты для игроков в возрастной категории до 21 года. Чтобы деньги не мешали молодым футболистам развиваться. В общем, есть над чем подумать.

Александр Тихий