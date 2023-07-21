Шалимов прочит успехи московскому «Динамо»

Бывший футболист, ныне тренер, Игорь Шалимов, ждет больших успехов от московского «Динамо» в предстоящем сезоне, который стартует уже в пятницу вечером. Он уверен, что москвичам по силам повторить свое достижение 2022 года, когда они заняли третье место в чемпионате. Более того, Шалимов ждет от «Динамо» победы в Фонбет Кубке России.

- В предстоящем сезоне команда может взять Кубок России, в позапрошлом сезоне они играли в финале. По составу они могут быть в тройке, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В прошлом сезоне команда заняла лишь девятое место в турнирной таблице.