Сафонов или Агкацев: Синицын выбрал основного вратаря для «Краснодара»

Экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о вратарской позиции «быков».

«Радует то, что в команде есть два молодых классных вратаря (Матвей Сафонов и Станислав Агкацев). Это идет на пользу команде. Мне кажется, начнет все-таки Сафонов, а дальше – как пойдет», — приводит слова Синицына Metaratings.

Как считает эксперт, если Сафонов сможет преодолеть проблемы прошлого сезона, то у него все будет хорошо, его мастерство никуда не пропало.

Завтра, 21 июля, «Краснодар» откроет новый сезон чемпионата России гостевым матчем против столичного «Динамо». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на портале LiveResult.