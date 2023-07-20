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Пономарёв: «Подозреваю, что это был просто слив Черчесова» эксклюзив

20 Июля 2023 • 21:43 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

«Мне жалко Стаса. «Ференцварош» - приличная команда, которая занимает первое место в чемпионате. И вдруг они проигрывают кому-то из Фарерских островов. Это же кошмар. Причем со счетом 0:3. Что-то он, видимо, не доработал. Но мне кажется, что что-то произошло в коллективе. Не может команда такого уровня проигрывать 0:3 гораздо более слабому сопернику. Мне кажется, что это было сделано специально. Я подозреваю, что это был просто слив Черчесова.

Думаю, что в России Станиславу быстро найдется работа. Предложений будет достаточно. Он хороший тренер. Он жёсткий, да, но он ставит дисциплину в команде. Черчесов умеет грамотно использовать умения игроков. Я думаю, что ему подойдёт любой топовый клуб наш. Но сейчас надо подождать, как начнется первый круг. А потом, наверное, какое-то место и освободится», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Владимир Пономарёв
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