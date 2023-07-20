Синицын: «Краснодару» будет тяжело подняться выше топ-5 в РПЛ

Бывший футболист «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о перспективах «быков» в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Краснодар» вполне может бороться за пятерку. Выше подняться будет тяжело, есть сильные команды. А ввиду большого количества молодежи стабильности на дистанции может не хватить», — приводит слова Синицына Metaratings.

По итогам прошлого сезона «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Кроме того, команда Владимира Ивича добралась до Суперфинала Кубка России, где проиграла ЦСКА.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Краснодар» встретится с «Динамо». Матч состоится 21 июля и начнется в 19:00 по мск.